Prefeitura inicia sinalização de radares de gestão de velocidade na avenida do Turismo

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), anuncia, nesta segunda-feira (27), a implantação de radares de gestão de velocidade em diversos pontos estratégicos da avenida do Turismo. A medida tem como objetivo principal proporcionar uma redução no número de acidentes e melhorar o monitoramento das vias.

De acordo com o presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a instalação desses medidores de gestão de velocidade fixos é uma medida essencial para garantir a segurança dos motoristas e pedestres que transitam pela região. “Esses equipamentos são fundamentais para o controle de velocidade, ajudando a prevenir acidentes e monitorar de forma mais eficaz o trânsito nas vias de maior fluxo”, afirmou Martins.

Durante os primeiros 90 dias de funcionamento, os radares atuarão de forma educativa, orientando os condutores sobre a presença dos redutores de velocidade nos locais instalados. Placas de sinalização estão sendo colocadas para informar sobre a velocidade permitida e a presença dos equipamentos. Após esse período de educação, que tem como objetivo conscientizar os motoristas, haverá notificação aos condutores que circulam acima da velocidade permitida na via.

Os novos radares começarão a operar nas próximas semanas, e a expectativa é que a presença desses equipamentos incentive os motoristas a respeitarem os limites de velocidade, contribuindo para um trânsito mais seguro e ordenado na avenida do Turismo.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações integradas do IMMU para melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito em Manaus, alinhando-se com os objetivos do Maio Amarelo, campanha que visa a conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

Locais de Instalação dos Radares

01 – Avenida do Turismo – Ponta Negra – sentido Complexo Turístico Ponta Negra

02 – Avenida do Turismo, oposto Condomínio Mediterrâneo I – Tarumã sentido Aeroporto Eduardo Gomes

03 – Avenida do Turismo / Avenida Thales Loureiro – Ponta Negra sentido Complexo Turístico Ponta Negra

04 – Avenida do Turismo, oposto ao Residencial Viver Tarumã – Tarumã-Açu Sentido Oeste

05 – Avenida do Turismo, em frente ao Condomínio Viva Vida Tarumã – Tarumã sentido Leste

06 – Avenida do Turismo, Escola Municipal Marechal Cândido Rondon/ponte do Igarapé da Bolívia – Tarumã sentido Norte

07 – Avenida do Turismo, oposto a empresa Vida Film, Tarumã sentido Oeste

