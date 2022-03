“O pecado dele foi confiar em Bolsonaro”, diz Joaquim Barbosa sobre Moro

Brasília (DF) – O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa criticou a relação passada do ex-ministro e atual pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O pecado dele foi confiar em Jair Bolsonaro, entrar para esse governo”, afirmou Barbosa, durante entrevista exibida na madrugada de hoje no programa “Conversa com Bial” (TV Globo), ao ser perguntado por Pedro Bial se o erro de Moro foi não ser tão transparente quanto ele próprio foi no julgamento do mensalão.

Barbosa ressaltou ainda que tanto Moro quanto Lula precisam ficar atentos.

“Eu disse isso ao Moro, que ele corre risco de vida. O Brasil de hoje é muito mais violento que o de 4, 8 anos atrás”, completou, comentando a explosão de uma fábrica durante uma visita do ex-juiz.

Barbosa seguiu com suas críticas a Bolsonaro, quando questionado sobre seu voto nas eleições de 2022.

“Ainda não formei minha opinião, mas com certeza jamais votaria em Jair Bolsonaro”, disse.

Ele classificou o governo Bolsonaro como desastroso.

O Brasil é um país estagnado, milhões e milhões de pessoas no desamparo absoluto, nós temos uma juventude que vive em total desassossego. E eu não vejo o governo preocupado com esse tipo de coisa.

Após a repercussão da entrevista, Moro concordou com a crítica e elogiou Barbosa. “Meu pecado foi acreditar que o atual Governo pensava do mesmo jeito, mas confesso que, como todos, me decepcionei.

*Com informações do Uol

