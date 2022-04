Homem é morto com tiros na cabeça na zona Oeste de Manaus

O homem foi morto com tiros na cabeça no porto São Raimundo

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, neste domingo (10), no porto do São Raimundo, no bairro do São Raimundo, na zona Oeste de Manaus.

Conforme informações de populares, o homem estava andando pelo porto São Raimundo, quando um homem se aproximou e deu três tiros na cabeça dele.

O atirador fugiu do local logo após o atentado. Os moradores ainda apontaram que a vítima assassinada é suspeita de praticar assaltos na região.

