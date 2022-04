Homem é assassinado por tribunal do crime na zona Leste de Manaus

Tribunal do Crime

Manaus (AM) – Um homem até o momento não identificado, suspeito de ter esfaqueado uma mulher, foi brutalmente assassinado na manhã deste sábado (9), na rua L, no bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, esse homem teria desferido um golpe de arma branca contra essa mulher, que é moradora do local, e por este motivo supostos integrantes de uma facção criminosa executaram o homem com três tiros na cabeça.

Ainda conforme as testemunhas, a mulher foi socorrida para um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde da dela. Os moradores do local não souberam informar a identidade do homem morto.

A polícia esteve no local e posteriormente acionou os órgãos competentes para as investigações. Até o momento não há informações sobre a autoria do crime.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

