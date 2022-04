Vasco celebra 95 anos do estádio de São Januário

A história de São Januário acompanha as tradições e o tamanho do Club de Regatas Vasco da Gama

Nesta quinta-feira (21), o histórico estádio de São Januário, do Vasco, completa 95 anos de sua inauguração e o clube tratou de celebrar a data em suas redes sociais. Construído pela torcida vascaína e inaugurado em 1927, o local sediou eventos importantes da história do país.

A história de São Januário acompanha as tradições e o tamanho do Club de Regatas Vasco da Gama. A construção da casa cruzmaltina se deu em um momento onde o clube se via em posição inferior em relação aos grandes da época (América, Bangu, Botafogo, Flamengo e Fluminense) por conta do elitismo do futebol carioca.

O momento também marca uma grande luta contra os ideais aristocratas da época – onde o poder era regido pelos nobres e que buscavam a manutenção dos privilégios para a classe mais alta da sociedade. O Vasco, um autêntico clube do povo, iniciou o movimento em busca de dinheiro arrecadado para levantar sua casa.

O apelo fez com que apenas torcedores do Vasco da Gama arrecadassem 685 contos e 895 mil réis para a compra do terreno no bairro nobre (na época) de São Cristóvão, ainda zona portuária da cidade. As obras no local duraram cerca de 10 meses e a colina história foi inaugurada em 21 de abril de 1927.

