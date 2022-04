Bayern é campeão alemão pelo 10º ano consecutivo

O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 3 a 1 e se tornou campeão da Bundesliga com três rodadas de antecedência. Os bávaros conquistaram o título pelo 10º ano consecutivo. O Bayern controlou o jogo e foi efetivo nos erros defensivos do rival.

Com a vitória, o Bayern de Munique se tornou Campeão da Bundesliga 2021/2022 com três rodadas de antecedência. Isto porque restam nove pontos em disputa e o Borussia Dortmund ficou 12 pontos atrás dos bávaros.

GOLAÇO DE GNABRY

O Bayern de Munique abriu o placar cedo com um golaço de Gnabry. Aos 15 minutos, Kimmich cobrou escanteio na cabeça de Goretzka, que escorou para Gnabry, que veio de trás, dominar e acertar um belo chute da entrada da área.

LEWA MARCA!

O jogo estava bem equilibrado, mas após o gol do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund se desorganizou. Dessa forma, a equipe ampliou a vantagem no placar. Aos 34 minutos, Müller recebeu no meio e enfiou para Lewandowski, que saiu de cara para o goleiro e marcou o segundo do jogo.

DORTMUND DIMINUI!

Na volta do intervalo, o Bayern seguiu melhor em campo, mas o Borussia Dortmund conseguiu marcar para poder sonhar ainda no jogo. Aos sete minutos, Reus foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Emre Can converteu a cobrança.

PRA DEFINIR!

Após o gol do Dortmund, a equipe acordou e o jogo ficou mais disputado. Mas esse equilíbrio durou pouco e o Bayern de Munique definiu o resultado. Aos 38 minutos da etapa final, Musiala marcou e fechou o placar.

*Com informações da Gazeta Esportiva

Edição web: André Moreira

