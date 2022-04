Jovens são presos e um adolescente apreendido por tráfico de drogas em Manaquiri

Manaus (AM) – Foram presos em flagrante, José Henrique Carvalho dos Santos, 18 anos, Pedro Filipe Dias da Silva, 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Naquela ocasião, um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, em Manaquiri.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), deflagrou a Operação Tiradentes que ocorreu nas ruas João Diniz e Silvio Raimundo, bairro Laranjeiras, naquele município.

De acordo com os policiais havia uma suposta movimentação de tráfico de drogas naquela localidade.

“Nos deslocamos até um estabelecimento comercial, onde efetuamos a prisão de Pedro Felipe e apreendemos o adolescente, em posse de 25 gramas de substâncias possivelmente cocaína. Em outro endereço, no decorrer da operação, abordamos José Henrique, com 23 trouxinhas de cocaína e dinheiro trocado”, informaram.

De acordo com a equipe policial, José Henrique já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas, no dia 9 de abril deste ano, no entanto, foi liberado no dia seguinte após audiência de custódia.

Apreensão

Foram apreendidas 23 trouxinhas e 25 gramas de cocaína, dois aparelhos de celulares, carregadores, R$ 19 reais em espécie e uma motocicleta, da marca Honda, modelo Titan, cor vermelha, que estava em posse dos infratores.

Pedro responderá por tráfico de drogas e corrupção de menores e José Henrique por tráfico de drogas e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

O adolescente apreendido assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), e irá responder em liberdade por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

