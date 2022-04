Reforçado policiamento na capital durante fim de semana

Com o objetivo de combater a criminalidade e garantir a segurança da população, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deu continuidade, no sábado (23), à operação Cidade Mais Segura, que faz parte da força-tarefa anunciada para coibir práticas criminosas na capital.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a ação de intensificação é uma determinação do governador Wilson Lima e ocorre simultaneamente em todas as zonas da capital.

“Intensificamos a operação deste feriado de Tiradentes. Estamos com uma força-tarefa e, além da força, neste fim de semana, deflagramos a Central Integrada de Fiscalização (CIF), que atua em bares da capital. A operação força-tarefa envolve todas as forças de segurança do estado com o objetivo de inibir crimes, de modo que, a sociedade tenha a sensação de segurança”, disse o secretário.

No sábado (23), parte dos agentes realizou ações no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), montou barreiras em avenidas da região para fiscalizar veículos.

“O crime, ele anda, a sua maioria, sobre rodas, tanto em carros como motocicletas. Por isso, a fiscalização é importante para evitar a prática de crimes e fazermos apreensões”, destacou o general.

Ao todo, na noite do sábado, durante a operação, as polícias abordaram 123 pessoas e 121 veículos e realizaram três autuações, além da apreensão de uma motocicleta.

CIF

Nesta edição, a CIF teve como foco principal a fiscalização de bares e casas noturnas, com o intuito de permitir que os frequentadores dos locais permanecessem em um ambiente saudável e seguro, sob todos os aspectos, além de proporcionar maior sensação de segurança nos estabelecimentos fiscalizados.

Dos 15 bares visitados pela CIF, cinco foram autuados por irregularidades, na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira.

A CIF fiscalizou a origem dos produtos comercializados, licenças, alvarás e demais documentos dos pontos de vendas. Além disso, teve o objetivo de reprimir outras infrações administrativas e criminais detectadas durante a operação.

Participantes

Estiveram envolvidos nas ações, agentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Secretaria Executiva Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Juizado da Infância e Juventude Infracional, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Secretaria Municipal de Finanças (Semef).