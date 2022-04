Gari é assassinado enquanto trabalhava em Manaus

Manaus (AM) – O gari coletor Aldenir Rodrigues, 27 anos, foi assassinado na noite dessa terça-feira (26), na rua S6 com 5 de setembro, no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus.

Segundo informações de moradores, por volta das 19h30 homens não identificados fizeram um arrastão na 5 de setembro e na hora do assalto um caminhão coletor de lixo passava. Os criminosos estavam em um carro de modelo Corsa Classic branco.

Aldenir se assustou com o barulho do assalto na hora que recolhia o lixo e foi atingido por um tiro no peito. O trabalhador caiu e o carro coletor seguiu, minutos depois, se depararam que o homem foi atingido e estava caído na rua. Ele chegou a ser levado para um Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas morreu horas depois.

O homem deixa esposa e dois filhos pequenos. A polícia deve investigar a morte do trabalhador para chegar até os autores dos disparos.

Veja o vídeo: