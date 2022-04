Criminosos invadem casa e executam jovem na zona Leste de Manaus

A família do jovem afirma que ele foi morto por engano, pois não tinha envolvimento com o tráfico de drogas

Manaus (AM) – Lucas Gabriel Lima de Araújo de 21 anos, foi assassinado a tiros na sua casa na noite dessa segunda-feira (25), por volta das 20h, na rua Peixe Agulha, Conjunto Habitacional Avelino Pereira, Jorge Teixeira 4, zona Leste da cidade.

Segundo informações da 30ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom), três homens não identificados invadiram a casa do Lucas.

O jovem foi assassinado com diversos tiros na cabeça enquanto estava no apartamento, no Bloco I, onde morava com a família.

A mãe da vítima relatou que foi informada da morte do filho enquanto estava em uma loja.

“Fui até uma loja de celulares e ele tinha ido jogar bola. Quando voltei, me deparei com a morte do meu filho mais novo, morto assim, desse jeito tão cruel”, falou a mulher consternada e bastante abalada.

O pai de Lucas estava trabalhando no momento do crime e afirma que o filho foi morto por engano.

“Eu não acreditei que era do meu filho que estavam falando. Só vi que era real quando eu cheguei em casa. Devem ter matado meu filho por engano” afirmou.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar a causa do crime. Os pais da vítima disseram aos policiais que Lucas não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML), fez a remoção do corpo para a sede do órgão.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

“Batata” mata amante, rouba vítima e paga dívida no tráfico de drogas

Vídeo: criminosos invadem hospital e matam homem

Homem é morto enquanto ia para o trabalho