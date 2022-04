“Escutem a mãe de vocês”, diz em desespero mãe de jovem assassinado em Manaus

Ela declarou que avisou diversas vezes sobre os perigos das amizades e que todos dias se preocupava com a segurança do filho

Manaus (AM) – A mãe de Lucas Gabriel Lima de Araújo, de 21 anos, entrou em desespero ao saber do assassinato do filho na noite de segunda-feira (25), na rua Peixe Agulha, Conjunto Habitacional Avelino Pereira, Jorge Teixeira 4, zona Leste da cidade.

Ela declarou que avisou diversas vezes sobre os perigos das amizades e que todos dias se preocupava com a segurança do filho.

A mãe, que estava em uma loja quando recebeu a notícia da morte do filho, ao chegar na residência e ter a confirmação do que havia acontecido, chorou e se desesperou fazendo um discurso forte sobre os avisos que dava ao filho.

Em sua declaração, a mulher ressaltou que sempre alertava Lucas sobre as amizades e bebidas. Que durante inúmeros dias passou a noite acordada esperando o filho retornar para casa e que todas as vezes que ele chegava, ela agradecia a Deus.

“Quantas vezes eu falei pra ele? ‘Não saia para beber, não vá ficar com pessoas que você não conhece, más companhias, você não sabe quem é quem’. Quantas e quantas vezes eu não fiquei sem dormir. Mas de manhã ele vinha, eu colocava meu joelho no chão e agradecia a Deus”, declarou chorando a mulher.

Em seu discurso, a genitora de ainda advertiu os jovens a ouvirem a mãe para que algo parecido não aconteça e finalizou declarando o quanto doía a perda de Lucas Gabriel.

“Eles entraram na minha casa e tiraram a vida do meu menino. Ele não era bandido. Jovens escutem a mãe de vocês, escutem a mãe de vocês. Vocês podem ir e não voltar mais, ou acontecer isso que aconteceu. Que dor é essa, que dor!”, finalizou.

Relembre o caso

Lucas Gabriel foi assassinado a tiros na sua casa, na noite dessa segunda-feira (25), por volta das 20h. Segundo informações da 30ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom), três homens não identificados invadiram a casa de Lucas.

O jovem foi assassinado com diversos tiros na cabeça enquanto estava no apartamento, no Bloco I, onde morava com a família.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Leia mais:

Homem usa arma falsa para invadir casa e estuprar mãe e filha

Mãe é assassinada em frente das filhas na Zona Norte de Manaus

Vídeo: com filho morto, mãe dá recado para quem está no crime: “Ele foi avisado”