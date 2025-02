Crescimento econômico, conclusão da Reforma Tributária e justiça social: Eduardo Braga lista prioridades para 2025

Senador do Amazonas defende a geração de empregos, controle da inflação e avanço na agenda econômica do país

Manaus -AM – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) destacou, nesta terça-feira (3), durante a abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, suas prioridades para 2025, com foco na conclusão da regulamentação da Reforma Tributária, estável crescimento econômico e promoção da justiça social no Brasil.

Braga ressaltou que o avanço da agenda econômica é essencial para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, destacando a importância da geração de empregos, o aumento da renda, o controle da inflação e a estabilidade cambial.

“A conclusão da regulamentação da reforma tributária e, obviamente, a agenda econômica serão prioridades. O emprego, a renda, o crescimento econômico, a queda da taxa de juros, o controle da inflação e a estabilidade no câmbio serão fundamentais para que a renda brasileira possa melhorar e os preços dos alimentos voltem a um patamar acessível, promovendo mais justiça social”, afirmou.

Como líder do MDB, o senador informou que o partido deverá assumir a liderança de comissões estratégicas no Senado em 2025, entre elas a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e a Comissão Mista de Mudanças Climáticas (CMMC). Ao todo, 16 comissões permanentes terão novas composições definidas pelos partidos.

Durante a cerimônia de abertura do ano legislativo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também enfatizou a necessidade de uma agenda fiscal sólida, além de políticas voltadas para a geração de empregos e o combate às desigualdades sociais.

“O Brasil de hoje exige de nós coragem, compromisso e ações que tragam resultados positivos ao povo brasileiro. O Congresso será sempre um espaço de construção e diálogo, e é isso que vamos entregar”, declarou.

A solenidade contou com a presença de autoridades dos três poderes, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o procurador-geral da República, Paulo Gounet.

