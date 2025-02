Manaus visita o Paysandu e encara ‘Lei do Ex’ na Copa Verde

O Manaus inicia a busca por uma vaga nas semifinais da Copa Verde 2025 nesta quinta-feira (13), às 19h (horário de Manaus), contra o Paysandu, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). A equipe amazonense tentará superar a chamada ‘Lei do Ex’, já que o técnico Luizinho Lopes, atualmente no Papão, já comandou o Esmeraldino.

Em 2021, o treinador potiguar foi campeão do Campeonato Amazonense no comando do Gavião Real. Ele também foi o segundo técnico do time esmeraldino na Série C do Campeonato Brasileiro, em 2020, após saída de Wellington Fajardo.

Ex-técnico do Manaus, Luizinho Lopes foi anunciado no Paysandu nesta semana. Foto: Ismael Monteiro/MFC

Desempenho recente

O Gavião Real vem de um empate contra o São Raimundo, pela última rodada do Campeonato Amazonense 2025. O time garantiu vaga na semifinal do primeiro turno ao terminar na liderança do Grupo A, com cinco pontos. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre RPE Parintins e Princesa do Solimões.

Na Copa Verde, o Manaus chegou às quartas de final após vencer o Águia de Marabá-PA por 3 a 2, na Arena da Amazônia. O time amazonense estreou na competição diretamente na segunda fase, devido ao seu bom posicionamento no Ranking Nacional de Clubes (RNC).

Preparação e confiança

Na véspera do duelo contra o Paysandu, o técnico Júlio César Nunes comandou o último treino do Gavião Real. O treinador destacou que o elenco está confiante, mesmo enfrentando um adversário tradicional.

“Chegamos muito confiantes para esse confronto. Sabemos das dificuldades, pois o Paysandu é uma equipe forte, de Série B, com um orçamento alto e bons atletas. Mas o Manaus também chega embalado pela classificação contra o Águia”, afirmou Nunes.

Decisão na Arena da Amazônia

O jogo de volta está marcado para o dia 26 de fevereiro, às 20h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia. Apesar de decidir em casa, o treinador destacou a importância de um jogo equilibrado em Belém.

“É um confronto de 180 minutos e precisamos entender como a partida vai se desenrolar. O Paysandu é muito forte dentro de casa, ainda mais na Curuzu, mas conseguimos recuperar bem nossos atletas e chegamos preparados para um duelo equilibrado”, ressaltou o técnico.

