1º lote de inscrições para o Pan-Americano de Luta Livre encerra quarta-feira (19)

Mais um evento grandioso está marcado para a capital das artes marciais do Brasil, com previsão de reunir mais de 1.000 atletas nos tatames. É o Campeonato Pan-Americano de Luta Livre Profissional 2025, que acontece no dia 9 de março, a partir das 9h, no ginásio da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM).

A organização é da Federação Internacional de Luta Livre Esportiva Profissional e Grappling (FillePro), em parceria com a Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Submission (Fasub), que está realizado as inscrições de forma on line por meio do site www.soucompetidor.com.br. O primeiro lote encerra nesta quarta-feira (19/02), com os seguintes valores promocionais: R$ 60 (atletas até 15 anos), R$ 90 (a partir de 16 anos) e R$150 (categoria + absoluto).

O segundo lote de inscrições terá um pequeno acréscimo no valor e no prazo de confirmação no evento internacional. O valor será de R$ 80 (até 15 anos), R$ 110 (a partir de 16 anos) e R$ 160 (categoria + absoluto).

O Pan-Americano também será marcado pela inclusão dos atletas de luta livre com algum tipo de deficiência (física, auditiva, visual, mental ou múltipla). No caso dos paratletas ou categoria especial, a inscrição é no valor único de R$ 60. Para competir, o atleta deve ser filiado à Fasub (a filiação pode ser feita até o dia 2 de março).

A competição é aberta para atletas e paratletas de todas as idades, faixas e pesos, representando academias, associações, institutos, empreendimentos privados e projetos sociais da capital e interior do Amazonas. O Pan deve contar ainda com lutadores de estados da Região Norte e país que fazem fronteira com o Amazonas.

O evento distribuirá premiações em dinheiro para as melhores academias e para os campeões do absoluto (conforme o edital). Os atletas também receberão medalhas de ouro, prata e bronze, além de cinturões personalizados.

