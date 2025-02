Homem é preso por agredir e ameaçar o pai idoso em Manaus

Um homem de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (26), no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, por injúria, lesão corporal, ameaça e danos contra o próprio pai, de 70 anos.

A prisão foi efetuada após investigações iniciadas na segunda-feira (24), com base em denúncias recebidas pelos canais Disque 100, dos Direitos Humanos, e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com a delegada Andrea Nascimento, titular da DECCI, durante as investigações, constatou-se que a vítima foi agredida fisicamente, ofendida verbalmente e teve a televisão quebrada pelo próprio filho.

“Com as provas, realizamos a prisão em flagrante do indivíduo. Pelo fato de ele ser dependente químico, era bastante agressivo com o pai. Esta prisão foi resultado das denúncias que recebemos, e continuaremos atuando com visitas a locais onde houver qualquer tipo de violência contra idosos”, afirmou a delegada.

Operação Levítico

A delegada informou que a Operação Levítico foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio do atendimento psicossocial do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI). Entre segunda-feira (24) e terça-feira (25), foram investigadas 33 denúncias, das quais 8 foram confirmadas.

“Nessas apurações, identificamos crimes como negligência, apropriação de bens de idosos, violência psicológica e exposição a perigo. Os devidos procedimentos foram instaurados na DECCI. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias para a proteção dos idosos e orienta que casos de violência sejam comunicados pelos canais oficiais de atendimento”, concluiu Andrea Nascimento.

O homem foi autuado por injúria, lesão corporal, ameaça e danos. Ele permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

Idoso é preso por estuprar vizinha de 11 anos no interior do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱