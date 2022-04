Mais de 50 pessoas foram presas no AM durante o fim de semana

As prisões aconteceram de sexta (22) até esta segunda (25)

Manaus (AM)- Cinquenta e uma pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos durante os patrulhamentos realizados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), neste fim de semana no estado.

As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Beruri, Coari, Iranduba, Lábrea, Manacapuru, Manicoré e Presidente Figueiredo.

Entre a manhã de sexta-feira (22) e as primeiras horas desta segunda-feira (25), as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais de 1,4 mil porções de entorpecentes, 18 armas de fogo, 70 munições e mais de R$ 1,3 mil em espécie.

Um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por policiais militares do Comando de Policiamento de Área Leste (CPA Leste). A dupla estava com 26 trouxinhas de cocaína e porções de oxi. A ocorrência foi registrada no beco Trelelê, bairro Compensa, zona Oeste da cidade. A dupla foi levada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem, de 26 anos, na rua Rio Negro, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Durante a abordagem, foram encontrados dois revólveres calibre 38 e seis munições. O suspeito foi encaminhado ao 6° DIP, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Interior

No município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), um homem de 34 anos foi preso após uma tentativa de latrocínio, no Centro da cidade.

Segundo informações policiais, o suspeito utilizou uma faca para intimidar e tentar roubar, duas mulheres. O infrator foi encaminhado à 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no município de Lábrea (a 702 quilômetros da capital), por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, por policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Em posse dele estava um revólver calibre 22, uma espingarda calibre 28 e seis munições. O adolescente foi encaminhado à delegacia do município.

