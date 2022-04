Shopping do artesanato e Economia Solidária tem programação especial para celebrar Dia das Mães

Manaus (AM) – O Shopping do Artesanato e Economia Solidária, espaço administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), está realizando uma programação em alusão ao Dia das Mães.

A agenda teve início nesta quinta-feira (28) e vai até o dia 7 de maio, das 10h às 17h, de segunda a sábado.

A programação especial acontece na área comum do Shopping do Artesanato e Economia Solidária, situado na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018, e terá uma feira com artigos de decoração, arranjos de mesa, lembranças, além de peças produzidas exclusivamente para a data comemorativa, confeccionadas pelas lojas.

A iniciativa inclui também exposições de pinturas, quadros emoldurados, desfile de acessórios, roupas adulto e infantil, e serviços de estética com promoções. No final do evento, acontecerá um sorteio para os visitantes.

Divulgação/Setemp Divulgação/Setemp

De acordo com a permissionária, Ricélia Luz, o intuito do evento é estimular a economia neste período atípico.

“Através dessas datas sazonais, buscamos gerar vendas e novas encomendas, na intenção de ajudar artesãos locais e dar visibilidade ao Shopping do Artesanato e Economia Solidária. Estamos confiantes de que teremos bons resultados”, disse.

Valorização

Para o secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo, André Mota, a perspectiva é viabilizar mais momentos como este, para que os artesãos impulsionem seus produtos.

“A missão do Governo do Estado é a valorização do artesanato amazonense e, por isso, estamos aqui, apoiando os artesãos e empreendedores solidários com a realização desse evento. Esperamos, em breve, fazer muito mais”, destacou.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Partido Avante promove oficina de artesanato para mulheres

Logística é preparada para visitas nos cemitérios no Dia das Mães em Manaus

Oficina oferece atividade de artesanato para mães de autistas em Manaus