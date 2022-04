Logística é preparada para visitas nos cemitérios no Dia das Mães em Manaus

Manaus (AM)- A logística de atendimento para receber o público que irá visitar seus entes nos cemitérios públicos no Dia das Mães (8) foi discutida nesta terça-feira (26).

A estimativa é de que mais de 500 mil pessoas passem pelos dez campos-santos de Manaus, sendo seis na capital e quatro na zona rural.

Os cemitérios irão funcionar das 6h às 18h, e mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público. Uma grande estrutura de atendimento está sendo montada, por meio da Semulsp, em parceria com as demais secretarias municipais.

Desde fevereiro deste ano, um esquema especial de limpeza vem sendo executado com serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo não somente nos cemitérios, como também no entorno.

As famílias que forem até os locais para fazer a limpeza, ornamentar os túmulos, prestar suas homenagens e fazer as suas preces aos entes queridos encontrarão os campos-santos organizados, e com a infraestrutura necessária para a data especial.

“Aqui finalizamos os últimos acertos estratégicos para o Dia das Mães nos cemitérios, urbanos e rurais, do município. A determinação do prefeito é cuidar dos campos-santos e nós estamos com várias secretarias envolvidas. Cuidamos da estrutura, do policiamento, da segurança, da assistência e da sonorização, que é um diferencial desta prefeitura nesses espaços. E a Semulsp está coordenando todo esse evento que teremos no Dia das Mães”, destacou Altervi.

Estrutura

Ainda na parte física, alguns pontos de luz foram substituídos em todos os cemitérios, que já possuem iluminação a LED. Serviços de asfaltamento e ordenamento do passeio público também foram implementados nesses espaços.

“Vamos percorrer todos os cemitérios de Manaus, assim como determina o prefeito David Almeida, para receber a população, reforçando a parte de iluminação. Hoje, se inicia uma operação, tanto na área urbana quanto na rural”, informou o diretor da Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM) Energia, Robson Goiabeira

Acolhida

Os seis cemitérios da cidade recebem ambientação musical, que será conduzida pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para garantir um acolhimento diferenciado às famílias. Além disso, haverá apresentações musicais, de forma simultânea, nos cemitérios, em horários diferenciados.

“A Manauscult estará disponibilizando para o Dia das Mães a parte artística e cultural para o cemitério, além da parte estrutural com som, tendas, banheiro, tudo de forma a acolher da melhor forma os parentes daqueles que já partiram. Muitos perderam os seus entes para a Covid-19, e estamos tendo uma atenção mais que especial neste momento, porque é a oportunidade que todos têm de visitar seus entes queridos. E vamos acolher da melhor forma, oferecendo o melhor serviço público”, destacou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) terá equipes de fiscalização atuando em todos os cemitérios de Manaus.

Servidores vão se revezar para ordenar e fiscalizar o comércio informal nesses locais. De acordo com o diretor do Comércio Informal da Semacc, Roberto Lima, não há necessidade do ambulante ter cadastro do município para vender seus produtos no entorno dos cemitérios.

Trânsito

O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por agentes de trânsito e fiscais de transportes, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação visa garantir a segurança viária e facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios, além de manter a fluidez do tráfego.

