Após 9h de disputa, BBB 25 tem novo líder; descubra quem venceu

Após mais de 9 horas de disputa, Maike conquistou a liderança do BBB 25. Nas últimas 4 horas, ele duelou diretamente contra Renata e garantiu o reinado na casa mais vigiada do Brasil.

Como foi a Prova do Líder?

A oitava Prova do Líder foi de resistência. Os participantes precisaram permanecer na base de uma cadeira e, ao final da contagem exibida no telão, apertar um botão. Os três mais rápidos garantiram proteção, enquanto os últimos enfrentaram punições. Quem teve o pior desempenho viu o tamanho do banco diminuir, dificultando ainda mais a disputa.

Diego Hypólito, João Pedro e Thamiris ficaram de fora da prova.

Dinâmica da Semana no BBB 25

Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt explicou o cronograma dos próximos dias:

✅ Sexta-feira (8): O novo Líder coloca cinco pessoas na mira.

✅ Sábado (9): Prova do Anjo.

✅ Domingo (10): O Big Fone toca após o Raio-X, levando o atendente para a “Loja Misteriosa”.

Na Loja Misteriosa, os brothers poderão comprar poderes que influenciam o paredão, como anular votos, vetar imunidades e até trocar um emparedado por outro.

Ainda no domingo, a formação do paredão acontece em várias etapas:

🔹 O Anjo imuniza um participante.

🔹 O Líder indica um brother direto ao paredão.

🔹 A casa vota e o mais votado também é emparedado.

🔹 O indicado pelo voto da casa dá um contragolpe, puxando mais um participante.

🔹 O terceiro emparedado também dá um contragolpe, formando um paredão quádruplo.

🔹 Três jogam a Prova Bate e Volta, e um se salva.

A disputa está cada vez mais acirrada! Quem será o próximo eliminado? 🔥

