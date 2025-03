VÍDEO: Padrasto é preso suspeito de estuprar e obrigar enteados a usar drogas em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 39 anos acabou preso, na terça-feira (18), suspeito de estuprar, ameaçar, agredir e forçar os enteados a usar drogas. As vítimas são duas meninas de 10 e 18 anos, e dois meninos de 11 e 16 anos.

A prisão, realizada pela equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus, chocou a comunidade local, pelos detalhes do crime.

Segundo as investigações, todas as vítimas eram constantemente agredidas pelo autor, que utilizava objetos como martelos e vassouras para cometer as violências.

A menina de 10 anos, além de ter sofrido agressões físicas e estupro, teria sido obrigada a consumir substâncias entorpecentes pelo acusado, usuário de drogas.

O caso reforça a importância de ações efetivas no combate à violência doméstica e à exploração de vulneráveis.

