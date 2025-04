Filha chama polícia após pai esfaquear mãe em Manaus

A polícia prendeu Josias Borges, de 59 anos, na noite desta terça-feira (8), após ele agredir a própria esposa com golpes de faca dentro da casa onde moravam, na rua Diva Leão, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que Josias desferiu dois golpes durante uma briga com a mulher e fugiu logo após o ataque. Horas depois, ele retornou à residência, e a filha do casal acionou a polícia.

Ao ser abordado, Josias confessou que perdeu o controle durante a discussão e esfaqueou a esposa.

A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela.

A polícia levou o agressor à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, onde ele permanece à disposição da Justiça.

Outro caso

Um homem de 40 anos foi preso no dia 25 de março após tentar matar uma mulher a facadas em uma embarcação no bairro da Francesa, em Parintins (AM). Ele atingiu a vítima no braço e na cabeça e tentou fugir, mas foi imobilizado por policiais à paisana e populares dentro de uma escola.

O suspeito, que já tem passagem por homicídio, foi levado ao hospital por conta de ferimentos durante a prisão e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Parintins com a faca usada no crime.

