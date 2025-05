VÍDEO: Bolsonaro deixa o hospital após 21 dias internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar neste domingo (4), após permanecer 21 dias internado em Brasília. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas de duração para tratar uma obstrução intestinal.

Em conversa com apoiadores na porta do hospital, Bolsonaro afirmou que sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, será essencial na sua recuperação.

“Quem vai fazer eu seguir é uma tal de Michelle, o que você acha? É só o pouco que eu posso falar pra vocês. Pretendo voltar a falar com vocês o mais rápido possível, eu falo pretendo porque dependo dos médicos”, afirmou.

Internação ocorreu após agenda no Nordeste

O ex-presidente começou a sentir dores abdominais em 11 de abril, enquanto cumpria agenda em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. No dia seguinte, foi transferido para o hospital em Brasília, a pedido da família.

Segundo Bolsonaro, as dores são consequência da facada sofrida em 2018, durante a campanha presidencial.

Cirurgia foi considerada “extremamente complexa”

De acordo com os médicos que o acompanharam, a cirurgia realizada foi a mais longa entre os sete procedimentos já feitos por Bolsonaro desde o atentado.

O procedimento, chamado laparostomia exploratória, teve como objetivo remover aderências no intestino delgado, que causavam a obstrução.

O médico Leandro Echenique declarou, em coletiva de imprensa, que a cirurgia foi “extremamente complexa e delicada”, mas com resultado excelente.

O médico-chefe da equipe, Cláudio Birolini, destacou que a parede abdominal do ex-presidente estava bastante danificada.

Recuperação inclui fisioterapia e acompanhamento constante

Durante a internação, Bolsonaro compartilhou parte da sua rotina nas redes sociais. Ele publicou vídeos realizando fisioterapia motora, com foco na prevenção de trombose e na recuperação muscular.

“A fisioterapia motora segue firme todos os dias objetivando prevenção contra trombose e recuperação muscular”, escreveu.

Os primeiros sinais de movimentação intestinal surgiram apenas em 22 de abril. Segundo os médicos, não havia expectativa de recuperação rápida, dada a complexidade do quadro.

(*) Com informações da CNN Brasil

