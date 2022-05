Inscrições para ‘Manaus da Wings for Life World Run’, maior corrida de rua do mundo, ainda abertas 

A Wings for Life World Run tem um formato sem linha de chegada fixa e é considerada a maior corrida do mundo

Manaus (AM) – Os atletas ainda podem se inscrever para a Wings for Life World Run, maior corrida do mundo e que será realizada pela primeira vez em Manaus, no próximo dia 08 de maio.

A capital amazonense foi uma das cinco cidades do Brasil escolhidas para sediar a corrida presencial.

A Wings for Life World Run tem um formato diferenciado, sem linha de chegada fixa. O atleta pode encarar a prova física ou por aplicativo.

Apoiada pela marca de bebidas Red Bull, em Manaus a corrida conta com o suporte da Fórmula Academia e CrossFit Ponta Negra.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo oficial da Wings for Life World Run, disponível em todos os sistemas operacionais. Mais informações também podem ser obtidas pelo site – https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br.

A prova acontece no dia 08 de maio e todo o valor arrecadado com as inscrições é direcionado para pesquisas para a cura de lesão na medula espinhal.

Em Manaus, a corrida física terá largada às 7h, na frente da Igreja Adventista, na avenida do Turismo, próximo do condomínio Alphaville.

Os atletas inscritos na edição de Manaus da Wings for Life World Run receberão camiseta da prova.

Na última edição da Wings for Life World Run mais de 180 mil corredores, entre atletas, iniciantes, maratonistas e cadeirantes, de 195 nações, participaram da prova.

Com seu formato único, os participantes correm o quanto conseguem, até serem ultrapassados pela linha de chegada móvel, o “Carro Perseguidor (Catcher Car)”.

Ele larga 30 minutos depois dos competidores e vai aumentando de velocidade gradativamente.

SERVIÇO

Evento: Corrida Wings for Life World Run

Dia: 08 de maio, largada às 7h, na frente da Igreja Adventista, na avenida do Turismo, próximo do condomínio Alphaville.

Inscrições: Aplicativo oficial da Wings for Life World Run, disponível em todos os sistemas operacionais e pelo site https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br

*Agência Amazonas

