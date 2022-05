Liverpool chega à final da Liga dos Campeões

Contando com gol do brasileiro Fabinho, ingleses bateram o Villarreal

O Liverpool (Inglaterra) sobreviveu a um susto no primeiro tempo para chegar à final da Liga dos Campeões com vitória de 3 a 2 sobre o Villarreal (Espanha) nesta terça-feira (3), garantindo o placar agregado de 5 a 2 após um começo de noite que parecia que terminaria azedo para o time do técnico Jürgen Klopp.

Os visitantes saíram perdendo por 2 a 0, com uma atuação insípida no primeiro tempo, antes de se recuperarem com três gols em um intervalo de 12 minutos após o intervalo para chegarem à final da Liga dos Campeões pela terceira vez em cinco temporadas.

O time inglês havia vencido por 2 a 0 em casa, mas pareceu em risco em um gramado afetado pela chuva na Espanha, com os visitantes igualando o confronto graças a gols de Boulaye Dia e Francis Coquelin na primeira etapa.

O Liverpool, no entanto, saiu transformado dos vestiários para o segundo tempo, e gols do brasileiro Fabinho, do colombiano Luis Díaz e do senegalês Sadio Mané fecharam a conta. O Villarreal terminou a partida com dez homens após um cartão vermelho para Étienne Capoué.

O time de Klopp enfrentará Real Madrid (Espanha) ou Manchester City (Inglaterra), que disputarão o jogo de volta da outra semifinal na quarta-feira (4), na grande decisão de Paris em 28 de maio. O City lidera por 4 a 3 após a partida de ida.

“O gol cedo [do Villarreal] não nos ajudou, ajudou muito a eles, então tivemos que nos esforçar muito, tivemos que ser muito maduros. E obviamente, no segundo tempo, jogamos de maneira excepcional”, disse o zagueiro holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool, à emissora BT Sport.

Edição Web: Bruna Oliveira

