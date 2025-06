Confira o roteiro turístico completo para o Festival de Parintins

O 58º Festival de Parintins acontece nos dias 27, 28 e 29 deste mês. Com a expectativa de atrair mais de 120 mil turistas para acompanhar a disputa dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) preparou um roteiro especial. Ele apresenta os principais atrativos turísticos da cidade para quem visita a Ilha Tupinambarana pela primeira vez.

Descubra os Sabores Locais no Mercado Municipal

Seu passeio começa logo pela manhã, com uma visita ao tradicional Mercado Municipal, às margens do rio Amazonas. Inaugurado em 1937, o prédio guarda um pedacinho da história local em sua arquitetura de influência portuguesa. É também o lugar ideal para experimentar sabores regionais como o famoso “x-caboquinho”, sanduíche de pão francês com tucumã e queijo coalho, além de outras delícias amazônicas.

Aventure-se em um City Tour de Triciclo

Em seguida, explore a cidade a bordo de um triciclo, meio de transporte típico e patrimônio cultural imaterial do Amazonas. Criado nos anos 1980, o triciclo virou símbolo de Parintins. Ele oferece um passeio charmoso pela cidade, passando por cartões-postais como o Cais do Porto, a Catedral de Nossa Senhora do Carmo e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

Relaxe na Orla da Cidade

Outro destaque do passeio é a orla da cidade, com cinco quilômetros de extensão e vista privilegiada para o rio Amazonas. Paradas estratégicas, como na avenida Amazonas, perto da Igreja de São Benedito, garantem fotos incríveis.

Viva a Emoção nos Currais dos Bois

Foto: Divulgação

Para quem quer sentir o coração da cultura parintinense bater mais forte, as visitas aos currais dos bois Caprichoso e Garantido são obrigatórias. O Curral Zeca Xibelão (Caprichoso), no bairro Francesa, e o Curral Lindolfo Monteverde (Garantido), no bairro Santa Clara, abrem suas portas em diversos momentos do ano. Nesses espaços, acompanhe ensaios, conheça os bastidores da festa e entenda o que torna o Festival de Parintins tão especial.

Conheça a Imponente Catedral de Nossa Senhora do Carmo

O roteiro inclui ainda uma visita à Catedral de Nossa Senhora do Carmo, o edifício mais alto da chamada Ilha da Magia. Ela é conhecida por sua arquitetura marcante e belos vitrais e recebe fiéis e visitantes diariamente.

Aprecie o Artesanato Local e a Economia Solidária

A 20ª Mostra de Artesanato e Economia Solidária, coordenada pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), é uma excelente oportunidade para valorizar a cultura local. Apoie os artesãos e empreendedores da economia solidária parintinenses.

No local, você encontra acessórios indígenas, vestuários, cestarias e cerâmicas artesanais. O espaço conta também com uma exposição de quadros emoldurados, entre outras expressões artísticas. Todas as peças passam por curadoria e respeitam a legislação ambiental sobre o uso de partes de animais silvestres. Ao todo, 70 artesãos são selecionados para participar da tenda, que funciona no centro da cidade durante o Festival de Parintins.

Impacto do Festival: Os Números do Turismo em Parintins

Entre 2019 e 2024, aproximadamente 407,7 mil turistas visitaram a Ilha Tupinambarana durante o Festival de Parintins. A quantidade de turistas gerou uma receita direta para a cidade de cerca de R$ 489,9 milhões, somando as edições de 2019, 2022, 2023 e 2024, realizadas pela atual gestão do Governo do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Garantido começa envio de alegorias e entra na fase decisiva do Festival de Parintins 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱