Zuza está a caminho! Rafa Kalimann e Nattan esperam uma menina

Rafa Kalimann e o cantor Nattan celebraram um momento especial nesta terça-feira (10): o chá revelação do primeiro bebê do casal. A comemoração aconteceu em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, cercada por amigos e familiares. O grande momento revelou que eles serão papais de uma menina!

A revelação foi compartilhada nas redes sociais de Rafa, em um vídeo emocionante onde aparecem as mães dos dois – Genilda, mãe de Rafa, e Rosilene, mãe de Nattan – ao lado do casal, rodeados de carinho e alegria.

“Já estamos prontos para te receber com muito amor”, escreveu Rafa, transbordando emoção com a novidade.

E o nome já está escolhido: Zuza! Uma homenagem carinhosa à avó de Nattan, que faleceu em abril. A pequena receberá o nome como um gesto de afeto e memória.

Vestidos de branco, os futuros papais esbanjaram felicidade enquanto aguardavam o momento da descoberta. O evento contou com a presença de amigos próximos, como Igor Fernandes, que também compartilhou cliques da celebração nas redes sociais.

Leia mais:

VÍDEO: Rafa Kalimann e Nattan anunciam gravidez

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱