Manaus tem vagas em curso gratuito do Instituto 3M

Jovens de Manaus que buscam capacitação profissional gratuita podem se inscrever no Programa Formare 3M 2025, do Instituto 3M. A iniciativa está com 20 vagas abertas na capital amazonense para jovens de 17 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições vão até 10 de agosto, pela plataforma oficial do programa.

O curso será realizado de forma presencial na unidade da 3M em Manaus, com duração de sete meses, em período integral das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira. A formação começa no dia 6 de outubro e inclui conteúdos voltados ao setor industrial.

Para participar, é preciso:

Ter entre 17 e 18 anos;

Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública;

Não ter feito cursos profissionalizantes;

Ter renda familiar per capita de até um salário-mínimo;

Residir em Manaus.

O processo seletivo inclui provas de português e matemática, entrevistas com os candidatos e familiares, além de um questionário de perfil. O resultado final será divulgado em 8 de setembro.

Bolsa e benefícios

Os participantes recebem bolsa de meio salário-mínimo, além de alimentação no local, transporte fretado, uniforme, material escolar, assistência médica e odontológica, seguro de vida e EPIs.

Em 13 anos de atuação, o Formare já capacitou mais de 800 jovens, com cerca de 70% sendo contratados posteriormente como aprendizes ou profissionais terceirizados pela própria 3M.

