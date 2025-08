Deputados articulam filiação ao PSD visando eleições de 2026

Ao menos três deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) estão de malas prontas para ingressar no Partido Social Democrático (PSD), liderado no estado pelo senador e pré-candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz. As articulações ocorrem a menos de um ano das eleições estaduais de 2026.

Segundo apuração da reportagem, os parlamentares que devem oficializar a migração para o PSD são: a deputada Alessandra Campêlo, atualmente presidente estadual do Podemos; o deputado Rozenha, vice-presidente nacional do PMB; e o deputado Dr. Gomes, também do Podemos. O movimento sinaliza a formação de uma base de apoio à pré-candidatura de Omar Aziz ao governo.

Retorno às origens políticas

Alessandra Campêlo tem histórico político ao lado de Omar Aziz. Em 2012, durante a gestão de Aziz no Executivo estadual, assumiu a antiga Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Em texto publicado em seu site oficial, a deputada destaca que, à época, promoveu o fortalecimento do esporte amazonense em diferentes níveis, e se desligou do cargo em 2014 com apoio da comunidade esportiva.

A aproximação entre Campêlo e Omar voltou a se evidenciar em junho deste ano, quando ambos participaram da entrega de kits náuticos a diversos municípios do interior. A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), com recursos oriundos de emendas do senador.

Foram contemplados os municípios de Alvarães, Autazes, Barcelos, Borba, Boca do Acre, Itacoatiara, Parintins, entre outros, totalizando mais de 40 localidades beneficiadas.

Retorno e confiança

O deputado Dr. Gomes também tem ligação prévia com o PSD. Filiado à sigla até 2018, ele deixou o partido naquele ano, mas agora avalia o retorno. Fontes próximas ao senador confirmaram o convite e sinalizam que o parlamentar deve aceitar.

Já o deputado Rozenha confirmou que recebeu, pessoalmente, o convite de Omar Aziz para integrar uma chapa majoritária em 2026. Em entrevista recente à imprensa local, ele ressaltou sua relação de confiança com o senador.

“Um líder com visão, coragem e profundo compromisso com o Amazonas”, declarou.

Apesar de ocupar a vice-presidência nacional do PMB, Rozenha afirma que sua situação partidária permite independência para atuar conforme os interesses do estado.

“O convite do senador Omar para colaborar na construção da chapa do PSD me foi feito pessoalmente, gesto que recebi com respeito e senso de missão”, disse.

Decisão política em construção

Rozenha, no entanto, ainda avalia os próximos passos. Segundo ele, a decisão de mudar de partido será tomada com base em critérios técnicos e políticos, visando o fortalecimento de uma candidatura competitiva em 2026.

“Se minha participação puder contribuir para a formação de uma bancada forte e para eleger o senador Omar governador do Amazonas, não hesitarei em aceitar esse desafio. Quando se trata de somar pelo bem do nosso estado, estou sempre pronto”, finalizou.

Com a possível entrada dos três parlamentares, o PSD reforça sua presença na Aleam e antecipa movimentações estratégicas para o próximo pleito estadual.

Janela partidária

A expectativa é que os deputados troquem de partido nos próximos meses, antes mesmo da janela partidária, prevista no calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o dia 6 de março.

A janela partidária é uma exceção à regra da fidelidade partidária, permitindo que parlamentares eleitos pelo sistema proporcional troquem de legenda sem risco de perda do mandato, desde que a mudança ocorra dentro desse período específico.

Para as eleições gerais de 2026, marcadas para 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (eventual segundo turno), a filiação partidária deve ser realizada até 5 de abril de 2026, ou seja, seis meses antes do pleito, conforme determina a Justiça Eleitoral.

Outros nomes também sinalizam mudança partidária. Na bancada federal, a expectativa é que o deputado Saullo Vianna deixe o União Brasil. O PSD trabalha para conquistar três cadeiras na Câmara. Atualmente, o partido conta com os deputados Sidney Leite e Átila Lins.

