Inscrições abertas para a 7ª edição da Corrida da Água em Manaus

Manaus (AM)- Os preparativos para a 7a edição da Corrida da Água já estão a todo vapor e os interessados em participar podem se inscrever até o dia 31 de maio, por meio do site www.ticketsports.com.br/.

A prova marca o retorno dessa corrida de rua após dois anos de pandemia. O evento acontecerá no dia 26 de junho, às 6h, e será disputado na distância de 5Km e 10Km.

Realizada pelo Centro de Ensino Literatus, a Corrida da Água terá largada e chegada na praça Domingos Russo, na rua Rio Ituxi, no, Conjunto Vieiralves,em frente à agência da Caixa Econômica Federal.

“Além de comemorar os 31 anos de atuação da instituição no Amazonas, a corrida busca incentivar a prática de esportes para uma vida mais saudável e sensibilizar a população para a importância da economia e da preservação dos recursos hídricos”, destacou a mantenedora do Literatus, Elaine Saldanha.

Ela adianta que o evento contará com uma estrutura composta por guarda-volumes, banheiros químicos e postos de hidratação com água mineral, tudo para oferecer maior conforto e segurança aos participantes.

A expectativa é reunir cerca de 2500 atletas amadores e profissionais, que disputarão nas categorias masculino e feminino: geral, especial cadeirante, especial visual e acima de 60 anos.

Cada participante terá direito ao kit da prova, composto por um saco mochila de nylon, uma camiseta de poliamida, uma squeeze plástica de 550ml, uma toalha de rosto, e o número de identificação.

A retirada dos kits dos atletas está prevista para acontecer nos dias 23 e 24 junho, das 8h às 20h, e no dia 25, das 8h às 12h, na unidade do Literatus localizada na avenida Paraíba, 965, no bairro Adrianópolis, em frente ao Fórum de Justiça Henoch Reis.

O participante irá retirar o chip de competição no dia e local da prova, a partir das 5h, somente com o número de peito e com o ticket de chip. O uso do chip é obrigatório.

O primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria serão premiados com troféus. E, todos os corredores que concluírem a prova ganharão medalha de participação. O resultado da Corrida da Água será publicado no site do Ticket Sports e do Centro de Ensino Literatus (www.literatus.edu.br).

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Amazonenses dão show pelo mundo no dia das mães

Empresário confirma veto de jogo de Vasco contra Guarani

Prefeito de Manaus participa de Maratona de Barcelona