Depca

Vítima é ex-enteada do suspeito e chegou a ser violentada sexualmente aos 6 anos, segundo a Polícia Civil

Um homem de 37 anos foi preso, nas primeiras horas desta segunda-feira (19), por estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos, em Manaus. Segundo a polícia, ele chegou a enviar nudes para o celular da menina, que é ex-enteada dele.

As investigações da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) apontam que o crime aconteceu quando a vítima tinha 6 anos, durante um final de semana em que esteve na casa do autor, devido a um breve relacionamento com a mãe dela.

De acordo com as investigações, recentemente, o suspeito voltou a entrar em contato com a criança por telefone e enviou fotos de suas partes íntimas para ela.

