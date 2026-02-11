Briga generalizada

Discussão gerou troca de ofensas e denúncia de pisão no pé

A manhã desta quarta-feira (11/02) foi marcada por uma discussão intensa entre Sol Vega e Ana Paula no BBB 26. As duas protagonizaram um bate-boca na cozinha da casa, com troca de ofensas e acusação de agressão.

A briga começou após Milena acordar os participantes de propósito. “Vamora, gente! O café tá pronto. Acordei todo mundo e foi educadamente, tá?”, disse ela.

Sol Vega não gostou da atitude e afirmou que a postura da recrutadora foi infantil. Ana Paula, que também está na cozinha, comenta a reação da empresária. Sol Vega dispara: “Se toca, Ana Paula…”. Em resposta, a jornalista rebate: “Fala mais alto, não estou escutando!”.

Em seguida, Sol parte em direção a Ana Paula e pisa em seu pé. “Pisou no meu pé aqui, viu? Agora vai chorar!”, afirmou Ana Paula. Babu reagiu na hora: “Opa, opa, que isso?”.

Sol voltou a chamar a rival de “doente mental” e disse que já vinha se incomodando desde o dia anterior. “Doente mental sim. Desde ontem!”, disparou. Ana Paula rebateu: “Se toca. Uma mulher que passa por cima dos valores, da ética dela pra querer ganhar 5 milhões. Sai fora”.

Veja momento da discussão:

Briga generalizada entre brothers

A atitude de Milena também gerou revolta e briga generalizada entre Sol, Jonas, Babu, Gabriela, Milena e Juliano.

Sol gritou pela casa: “ACORDAAAAA! É doente mental?”. Gabriela também criticou: “Que graça é essa de ficar acordando os outros?”. A sister reclamou ainda da postura dos colegas. “Eu não fiquei cinco dias comendo cream cracker pra ser resort all inclusive. A gente tem que ter respeito”, completou.

A discussão se espalhou e envolveu outros participantes. Juliano provocou Jonas: “Testosterona machuca o cérebro. Faz o cérebro ficar pequenininho”. Jonas respondeu: “Já pegou seu cigarrinho?”.

Babu defendeu Milena. “É o jogo dela. Não tá curtindo? Vai lá e aperta o botão?”, disse, referindo-se à possibilidade de desistência.

Gabriela e Ana Paula também trocaram farpas. “Você se mete nas coisas de todo mundo. Você provoca todo mundo aqui”, afirmou Gabriela. Ana Paula respondeu: “Se você não quer ser provocada, o botão tá ali”.

Até o momento, a produção do programa não reagiu a acusação de agressão envolvendo Sol e Ana Paula.

Leia mais

VÍDEO: Mototaxista é agredida e roubada por falso passageiro em Manacapuru

Forças de segurança prendem envolvidos no foguetório do Comando Vermelho em Manaus