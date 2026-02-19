Narcotráfico

Dois laboratórios de cocaína foram destruídos e um helicóptero usado por narcotraficantes foi apreendido pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Tabatinga (FICCO/TBA) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) da Polícia Federal, na segunda-feira (16/02) durante a segunda fase de uma operação internacional de combate ao tráfico de drogas no distrito de Ramón Castilla, região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

A ação foi realizada de forma integrada com a Polícia Nacional do Peru, com apoio do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas (COE/PMAM) e do Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso (GEFRON/MT), dando continuidade às medidas de repressão às estruturas logísticas do narcotráfico internacional identificadas na região fronteiriça.

O helicóptero era utilizado para o transporte de entorpecentes a partir da Tríplice Fronteira Amazônica, com destino ao território brasileiro.

A FICCO/AM é composta por integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Polícia Civil do Amazonas, da Polícia Militar do Amazonas, da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, da Secretaria de Administração Penitenciária e da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, as quais atuam de forma conjunta no enfrentamento ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado do Amazonas.

