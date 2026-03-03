Crime

Grupo usou carro para fugir depois de roubo em loja, mas foi localizado horas depois

Três pessoas foram presas na segunda-feira (02/03) por suspeita de envolvimento em um assalto a uma loja no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus. O grupo fugiu de carro após o crime, mas acabou identificado e localizado horas depois.

A polícia chegou até os suspeitos após analisar imagens de câmeras do sistema Paredão, que ajudaram a identificar o veículo usado na fuga. Com o rastreamento, os agentes localizaram o motorista suspeito de participar diretamente do assalto.

Durante a abordagem, ele revelou os nomes dos comparsas. A equipe seguiu até a casa de um dos envolvidos, mas encontrou apenas a namorada dele. Com ela, os policiais apreenderam parte dos objetos roubados. A mulher informou onde o companheiro estava, e ele também acabou preso.

A polícia ainda procura uma terceira suspeita, que pode estar com outros itens levados da loja. Os três detidos foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia, junto com os materiais recuperados e o carro usado no crime.

Veja vídeo:

Trio é preso após assalto a loja no Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus pic.twitter.com/9ZdDWOsF4h — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 3, 2026

Leia mais

Polícia intensifica busca por trio envolvido em fraude de R$ 75 milhões no Amazonas

Membro de igreja é preso suspeito de estuprar criança de 5 anos em Manaus