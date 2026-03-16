Serviços

Também foram entregues 48 óculos para adultos e crianças atendidos no mutirão

Os moradores do bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus, tiveram acesso a diversos serviços ofertados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) durante a 33ª edição do Programa Governo Presente, realizada no sábado (14/03), na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho. Durante a ação foram disponibilizadas consultas presenciais e por Telessaúde, exames de imagem na Carreta da Saúde, além da entrega de óculos para adultos e crianças.

Os atendimentos presenciais seguem ao longo da semana com clínico geral na segunda e terça-feira (16 e 17/03) e pediatra na quarta-feira (18/03).

A SES-AM também levou para o bairro exames de mamografia e ultrassonografia, incluindo abdômen total e superior, tireoide, próstata (via abdominal), aparelho urinário, transvaginal e pélvica. A unidade móvel permanece na zona norte até o dia 26 de março, com atendimentos das 8h às 12h e das 13h às 17h, no estacionamento da Maternidade Azilda Marreiro, localizada na avenida Sumaúma, nº 630, bairro Monte das Oliveiras.

Durante a ação, também foram entregues 48 óculos para adultos e crianças atendidos no mutirão de consultas oftalmológicas do Governo do Amazonas. As consultas são realizadas em clínicas credenciadas pela SES-AM e a iniciativa integra a estratégia estadual de ampliação do acesso à reabilitação visual.

O público contou ainda com consultas presenciais com oftalmologista, pediatra e clínico geral, além de aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Pela Telessaúde, foram oferecidos atendimentos com ortopedista e consultas com clínico geral 24 horas por meio do totem do programa Saúde AM Digital, instalado pela SES-AM no local.

Balanço

A SES-AM registrou 2.271 atendimentos durante a ação. Desse total, 105 foram consultas em especialidades médicas, sendo 33 em oftalmologia, 32 em clínica geral, 18 em pediatria e 22 em ortopedia. Também foram realizados 1.060 atendimentos pelo Sistema de Regulação e 340 pela Ouvidoria do SUS. Na triagem, a equipe efetuou 105 aferições de pressão arterial e 105 testes de glicemia.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) ofereceu serviços de prevenção combinada ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Ao todo, foram realizados 438 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

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