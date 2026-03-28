Polícia

Ao todo, cinco pessoas foram presas e diversos adolescentes acolhidos

Nas primeiras horas deste sábado (28/03), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) coordenou mais uma ação da Operação Impacto, com foco na fiscalização de adegas e combate a irregularidades na zona centro-oeste de Manaus. Três locais foram fiscalizados durante a ação e cinco pessoas foram presas em flagrante.

Ao todo, cinco pessoas foram presas e encaminhadas para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Duas pessoas responsáveis pelas adegas nos bairros do Lírio do Vale e Alvorada foram presas por fornecer bebida alcoólica a menores, além de envolvimento com furto de energia elétrica.

Um homem foi preso por tráfico de drogas, com ele foram encontradas porções de entorpecentes e outros materiais ilícitos. Duas pessoas ainda foram conduzidas para averiguação, incluindo descumprimento de medidas judiciais.

O secretário executivo reforçou que a operação tem sido realizada semanalmente, em diversas zonas da capital, com foco no combate ao funcionamento irregular de adegas e “rolezinhos”, que frequentemente estão associados à perturbação da ordem e ao consumo de álcool por menores.

“As operações irão continuar acontecendo de forma contínua, com o objetivo de garantir mais segurança e tranquilidade à população de Manaus, coibindo práticas ilícitas e fortalecendo a fiscalização para prevenir situações de risco, especialmente envolvendo adolescentes”, disse o secretário executivo de operações da SSP-AM.

Adolescentes acolhidos

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) participou da ação e flagrou 17 adolescentes em situação de consumo de álcool e drogas. Ao todo, 15 foram encaminhados ao Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente (Ciaca) e dois à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) da PC-AM.

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