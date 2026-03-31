Crime

O homem cumprirá pena de 10 anos e 8 meses por estupro de vulnerável

Um homem de 37 anos foi preso, nesta terça-feira (31/03), após ser condenado a mais de 10 anos por estuprar a própria sobrinha de 12 anos, no município de Humaitá, no interior do Amazonas. O crime foi praticado em 2017, no município.

Deitada no quarto

De acordo com a delegada Wagna Costa, à época do crime a vítima tinha 12 anos, e na ocasião do delito, estava deitada em seu quarto quando o tio adentrou e cometeu o delito.

“A tia da adolescente chegou no momento para intervir na ação criminosa. Na época, o Conselho Tutelar recebeu a denúncia por meio da escola e repassou as informações para a equipe de investigação que, a partir disso, iniciou as diligências”, disse a delegada.

Segundo a delegada, a partir dos elementos colhidos no Inquérito Policial (IP) instaurado à época, a Justiça decidiu pela condenação do tio da menina. A prisão foi efetuada no bairro São Cristóvão, em Humaitá.

Procedimentos

O homem cumprirá pena de 10 anos e 8 meses por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

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