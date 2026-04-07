Polícia

A prisão aconteceu apenas dois dias depois da denúncia feita pela mãe da criança

Um homem, de 28 anos, foi preso após estuprar a enteada de 10 anos, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. A prisão aconteceu apenas dois dias depois da denúncia feita pela mãe da criança.

De acordo com a delegada Mayara Magna, o caso chegou à polícia na noite de sábado (04), quando a mãe procurou ajuda e relatou que a filha vinha sendo abusada desde os 6 anos de idade. A partir da denúncia, a equipe iniciou rapidamente as providências para garantir a prisão do suspeito.

No domingo (05), a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva e, na manhã de segunda-feira (06), os policiais cumpriram a ordem e prenderam o homem.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

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