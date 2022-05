Homem é arrastado para ramal e executado a tiros em Manaus

Os moradores de um condomínio nas proximidades do local do crime ouviram gritos e minutos depois tiros

Manaus (AM) – Um homem, não identificado, foi vítima de um crime cruel. A vítima foi morta a tiros e jogada em um terreno de um ramal, do bairro do Lago Azul, na Zona Norte de Manaus, na noite desta segunda-feira (16). Este foi o segundo morto encontrado em um ramal na mesma noite.

Os moradores de um condomínio nas proximidades do local do crime, ouviram gritos e minutos depois tiros. As testemunhas acionaram a 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que se deslocou até o local e constatou o fato.

A vítima não identificada se trata de um jovem aparentando entre 18 a 20 anos. Ele trajava um calção preto com listra branca, uma blusa preta com detalhe azul e uma sandália amarela. Ele estava com marcas de tiros e jogado de bruços no local abandonado

Câmeras de segurança do condomínio devem ajudar a polícia a identificar os autores do crime. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC-AM) realizou a perícia no corpo e confirmou que o homem foi morto a tiros.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime que é coberto de mistério, já que o homem ainda não foi identificado.

Encontrado em ramal na mesma noite

O corpo de um homem, até o momento não identificado, também foi encontrado em um ramal com marcas de tortura na noite desta segunda-feira (16), em uma área de mata localizada na avenida das Flores, na Zona Norte da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas aos policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 17h30, moradores ouviram vários disparos de arma de fogo no local. Horas depois populares encontraram o corpo da vítima jogado na estrada de barro da área.

