As Unidades Móveis de Saúde da Mulher que atuam nas zonas Leste e Oeste da capital passaram a funcionar em novos endereços nesta semana.
Na zona Leste, a unidade está localizada na rua São Paulo, s/n, no bairro Jorge Teixeira, em frente ao Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Josefina Rosa de Mattos Pereira de Castro. Já na zona Oeste, os atendimentos acontecem na rua do Advento, nº 42, no bairro da Paz, ao lado da Igreja Católica Nossa Senhora da Paz.
Nas demais zonas da cidade, os serviços seguem nos mesmos pontos da semana anterior. Na zona Norte, os atendimentos ocorrem na rua Rio Caquetá, s/n, no conjunto Viver Melhor 1, no bairro Lago Azul. Já na zona Sul, a estrutura funciona na rua Professor Carlos Mesquita, s/n, no bairro Santa Luzia.
Na zona rural, os atendimentos seguem sendo realizados na marina do Davi, localizada na avenida Coronel Teixeira, s/n, no bairro Ponta Negra.
As Unidades Móveis de Saúde da Mulher oferecem diversos serviços gratuitos, como consultas médicas e de enfermagem, início do pré-natal, mamografia, ultrassonografia, exame preventivo, planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.
O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.
Locais e datas de atendimento
Zona Norte
Rua Rio Caquetá, s/n – Viver Melhor 1, Lago Azul
13 a 25 de abril
Zona Oeste
Rua do Advento, 42 – Bairro da Paz
13 a 30 de abril
Zona Leste
Rua São Paulo, s/n – Jorge Teixeira
6 a 17 de abril
Zona Sul
Rua Professor Carlos Mesquita, s/n – Santa Luzia
30 de março a 17 de abril
Zona Rural
Marina do Davi – avenida Coronel Teixeira, s/n – Ponta Negra
30 de março a 17 de abril
Leia mais
Moraes abre ação contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia a Lula
Mulher é atropelada ao tentar atravessar na faixa de pedestres na Constantino Nery em Manaus