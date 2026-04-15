Saúde

Atendimento segue gratuito e sem agendamento

Publicado em 15 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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As Unidades Móveis de Saúde da Mulher que atuam nas zonas Leste e Oeste da capital passaram a funcionar em novos endereços nesta semana.

Na zona Leste, a unidade está localizada na rua São Paulo, s/n, no bairro Jorge Teixeira, em frente ao Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Josefina Rosa de Mattos Pereira de Castro. Já na zona Oeste, os atendimentos acontecem na rua do Advento, nº 42, no bairro da Paz, ao lado da Igreja Católica Nossa Senhora da Paz.

Nas demais zonas da cidade, os serviços seguem nos mesmos pontos da semana anterior. Na zona Norte, os atendimentos ocorrem na rua Rio Caquetá, s/n, no conjunto Viver Melhor 1, no bairro Lago Azul. Já na zona Sul, a estrutura funciona na rua Professor Carlos Mesquita, s/n, no bairro Santa Luzia.

Na zona rural, os atendimentos seguem sendo realizados na marina do Davi, localizada na avenida Coronel Teixeira, s/n, no bairro Ponta Negra.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher oferecem diversos serviços gratuitos, como consultas médicas e de enfermagem, início do pré-natal, mamografia, ultrassonografia, exame preventivo, planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.

O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.

Locais e datas de atendimento

Zona Norte

Rua Rio Caquetá, s/n – Viver Melhor 1, Lago Azul

13 a 25 de abril

Zona Oeste

Rua do Advento, 42 – Bairro da Paz

13 a 30 de abril

Zona Leste

Rua São Paulo, s/n – Jorge Teixeira

6 a 17 de abril

Zona Sul

Rua Professor Carlos Mesquita, s/n – Santa Luzia

30 de março a 17 de abril

Zona Rural

Marina do Davi – avenida Coronel Teixeira, s/n – Ponta Negra

30 de março a 17 de abril

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