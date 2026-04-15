Cidadania

Unidade ganha nova estrutura, tecnologia e amplia capacidade de atendimento à população

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Sumaúma, na zona norte de Manaus passou por modernização completa, foi entregue nesta terça-feira (14/04), e agora conta com mais capacidade, tecnologia e organização no atendimento ao público.

Com a revitalização, o PAC Sumaúma passa a ter capacidade para realizar até 300 mil atendimentos por ano, representando um aumento de 50% em relação a 2023. Mesmo durante as obras, a unidade manteve funcionamento parcial e registrou mais de 69 mil atendimentos em 2025.

A nova estrutura recebeu melhorias como climatização, iluminação, nova pintura, reorganização dos acessos e modernização dos espaços internos. A unidade também ganhou mais guichês de atendimento, o que deve reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência do cidadão.

Entre os avanços, está a implantação de um sistema de gestão que permite monitoramento em tempo real e otimização das filas, além da instalação de totens de autoatendimento e computadores para acesso a serviços digitais.

A acessibilidade também foi ampliada, com espaços voltados ao atendimento de pessoas com deficiência, garantindo mais inclusão e comodidade para os usuários.

O PAC Sumaúma atende moradores de bairros populosos da zona norte, como Cidade Nova, Nova Cidade, Novo Aleixo, Cidade de Deus e Santa Etelvina, facilitando o acesso a diversos serviços em um único local.

Entre os atendimentos disponíveis estão emissão de documentos, serviços da Receita Federal, Detran-AM, Sefaz, Seas, Procon, Afeam, Suhab, Junta Militar e Defensoria Pública, além de atendimentos psicossociais.

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