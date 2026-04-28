Polícia

Adolescente andava de bicicleta quando foi atingida por carro

Uma ginasta de 12 anos quebrou a perna após ser atropelada por um carro enquanto andava de bicicleta dentro de um condomínio residencial em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O acidente aconteceu na segunda-feira (27/04), e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que a adolescente, que estava na área interna do condomínio Neo Fiori, na Avenida Mário Covas, é atingida pelo veículo conduzido por uma moradora. Com o impacto, a adolescente é derrubada e fica ferida.

Segundo informações de testemunhas, a vítima é atleta de ginástica rítmica e sofreu fratura na tíbia esquerda. Ela foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, levada a uma unidade hospitalar e passou por cirurgia.

As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela polícia.

Veja vídeo:

Ginasta quebra a perna após ser atropelada dentro de condomínio pic.twitter.com/B0Pn35GTKr — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 28, 2026

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