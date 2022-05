Palmeiras faz treino técnico e tático antes de enfrentar o Emelec

O Alviverde ostenta no momento o seu recorde de invencibilidade no torneio continental

O Palmeiras deu sequência na manhã desta terça-feira (17), na Academia de Futebol, à preparação para o confronto com o Emelec-EQU, na quarta (18), às 19h, no Allianz Parque, pela fase de grupos da CONMEBOL Libertadores.

Após aquecimento, a comissão de Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos com ênfases táticas. Enquanto um time tinha como objetivo alcançar uma meta normal com um goleiro, a outra equipe tinha de cumprir objetivos e ultrapassar estacas dispostas nas extremidades do campo.

Na sequência, o elenco palestrino participou de uma atividade recreativa e, por fim, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

O zagueiro Luan e o atacante Gabriel Veron seguiram seus cronogramas individualizados no gramado. O lateral-direito Mayke e o lateral-esquerdo Piquerez fizeram trabalhos na parte interna do centro de excelência com membros do Núcleo de Saúde e Performance.

O Alviverde ostenta no momento o seu recorde de invencibilidade no torneio continental, do qual é o atual bicampeão. São atualmente 12 partidas sem perder, com nove vitórias e três empates. A última derrota palestina na Libertadores foi para o Defensa y Justicia-ARG por 4 a 3, no dia 18 de maio de 2021.

Em 2022, o Verdão soma 100% de aproveitamento, com quatro triunfos, 20 gols marcados e apenas dois sofridos (com um saldo de 18), e pode protagonizar, caso vença os duelos seguintes, a melhor campanha da fase de grupos na história da competição – em 2015, o Boca Juniors-ARG contabilizou 18 pontos, com 19 bolas na rede, dois sofridos e 17 de saldo.

Caso faça dois gols, o Palmeiras registrará o melhor ataque da história da fase de grupos, superando os 21 gols do River Plate-ARG, em 2020.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

