Jiu-jitsu amazonense é destaque no Campeonato Brasileiro

Manaus (AM)- Essa semana teve continuidade o Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ), o qual teve nove dias de competição no total, incluindo o Brasileiro Kids que aconteceu neste fim de semana.

Seguindo o sucesso dos faixas marrom e preta que ocorreu no fim de semana anterior, os amazonenses deram show em terras paulistas, mostrando toda a força da nossa região.

Tivemos diversas academias participando, com muitos atletas, podemos citar as equipes Aníbal, GFTeam, Norte Gold, Figth Sport, White House, Nova União, Gracie Barra, Monteiro, Nabil, Carioca, Gaúcho Top Team, AJ Jiu Jitsu, entre outras.

Na faixa azul, tivemos o destaque da atleta Luane Carvalho, da equipe Carlos Holanda/ Vision, que foi campeã categoria e absoluto, no adulto, finalizando 5 das 8 lutas que fez.

A equipe Nabil Jiu Jitsu foi destaque no juvenil azul, com o talento de David Libório, campeão da categoria e vice no absoluto. Letícia Vasconcelos e Douglas Lucena ficaram com a prata na categoria. A equipe ficou entre as 10 primeiras no geral. Temos também a atleta Ana Queiroz, da GFTeam, que foi vice-campeã na categoria e campeã no absoluto, sendo graduada à faixa roxa no pódio.

Na faixa roxa, vindo da Equipe Amazonas Top Team e atualmente defendendo a Dream Art, temos como grande destaque o atleta Matheus Moraes, campeão na categoria adulto. A atleta Jéssica Guerreiro, da GFTeam, ficou com a prata.

Na faixa marrom, Carlos Henrique e Yago Neves, ambos da equipe Dream Art, foram campeão e terceiro lugar, respectivamente.

Agora, a criançada foi um show a parte. Destaque para as equipes Fight Sports do professor Melqui Galvão e a equipe White House.

Tendo levado 12 atletas, a equipe infantil da Fight Sport Manaus, capitaneada pelo coach Macley Silva, voltou para Manaus com 8 medalhas de ouro, 1 prata e 2 bronzes. Ênfase para diversos atletas, como Maria Eduarda Martim, Kalebe Pereira, Hadassa Crisóstomo, entre outros, os quais contaram com o suporte, no domingo, do professor Melqui Galvão e da estrela do jiu jitsu amazonense Mica Galvão.

Um parênteses que fazemos aqui é para abordar a quantidade de pessoas pedindo para tirar fotos com Micael Galvão, que parecia uma verdadeira estrela, impressionando a organização do evento e toda a equipe de imprensa. O rapaz não conseguia circular pelo evento sem ter uma legião de fãs gritando por ele. Sempre solícito com todos, deu autógrafos em faixas de vários atletas. Foi ótimo presenciar esse momento de reconhecimento de um atleta da nossa região.

A Equipe White House também participou com uma turminha que causou barulho no evento. Vieram todos os professores da equipe, Alcenor Alves, Diogo Dutra, Lucas Keniano e Ricardo Amaral, para dar suporte aos atletinhas. Destaque para Ricardo Yoshito que teve várias lutas difíceis e sagrou-se campeão com uma atuação bastante empolgante.

Enfim, queremos parabenizar todos os atletas amazonenses que de alguma forma fizeram sacrifícios para chegar em São Paulo e representar de forma maravilhosa nossa região.

Pedimos desculpas, pois sabemos que muitos não foram citados na matéria, já que foi difícil reunir os diversos nomes de equipes e atletas que participaram dessa saga num curto espaço de tempo.

Mostramos, mais uma vez, a força da nossa região e esperamos contar com mais apoio aos atletas, tanto por parte da iniciativa quanto da governamental. O Jiu Jitsu realmente é o esporte do Amazonas. Nos vemos nos próximos eventos.

