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O Governo do Brasil entra como fiador, garantindo a renegociação junto aos bancos

O Governo do Brasil lançou, nesta segunda-feira (04/05) o Novo Desenrola Brasil, versão atualizada do programa de renegociação de dívidas voltado à população em geral e também a micro e pequenas empresas.

O objetivo é aliviar o sufoco das famílias com dívidas em atraso. O Governo do Brasil entra como fiador, garantindo a renegociação junto aos bancos. O programa prevê descontos de até 90% do total da dívida.

Confira as modalidades de renegociação:

Desenrola Família

Como funciona?

• Crédito novo para pagar, com descontos, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

A dívida renegociada terá:

•Descontos entre 30 a 90%;

• Taxa de juro máxima de 1,99% ao mês;

• Até 48 meses de prazo;

• Prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela;

• Limite da nova dívida (após descontos) até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira;

• Garantia do FGO.

Para entrarem no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos.

Quem pode participar?

• Brasileiros com renda até 5 salários-mínimos (R$ 8.105).

Contrapartidas para quem aderir:

Para famílias:

Bloqueio de CPF em casas de apostas por 12 meses.

Para instituições financeiras:

• Limpar o nome (desnegativar) de quem tem dívida de até R$ 100 e do crédito renegociado;

• Destinar à educação financeira o equivalente a 1% do valor garantido pelo FGO;

• Proibição de envio de recursos a casas de apostas via cartão de crédito, crédito parcelado, pix crédito e pix parcelado.

Uso do FGTS

• O Novo Desenrola traz como novidade a possibilidade de os trabalhadores usarem parcela da sua poupança no FGTS para reduzir seu endividamento;

• Ao entrar no Desenrola, o trabalhador poderá usar 20% do saldo da conta ou até R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas;

• O requisito de só poderem acessar o FGTS após renegociar a dívida no Programa protege o trabalhador porque obriga a IF a dar os descontos mínimos na dívida original;

• A utilização do FGTS melhora a capacidade de as famílias renegociarem suas dívidas;

• Os valores resgatados poderão alcançar o limite global de R$ 8,2 bilhões.

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