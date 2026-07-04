Segurança Pública

Tecnologia de reconhecimento, leitura de placas e análise em tempo real auxilia no combate à criminalidade

As câmeras inteligentes espalhadas por Manaus têm se tornado uma importante aliada das forças de segurança no combate à criminalidade. Com mais de 1,3 mil equipamentos instalados em pontos estratégicos da cidade, o Sistema Paredão utiliza reconhecimento facial, leitura automática de placas e análise de dados em tempo real para identificar foragidos da Justiça, localizar veículos roubados e auxiliar investigações policiais.

Coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o sistema integra imagens captadas por câmeras fixas, totens de videomonitoramento e equipamentos instalados em viaturas policiais.

As informações são cruzadas instantaneamente com bancos de dados como o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e registros de identificação civil.

Os resultados demonstram o alcance da tecnologia. Somente entre janeiro e maio deste ano, 335 veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados com auxílio do sistema. No mesmo período, 204 foragidos da Justiça foram localizados e presos após alertas gerados pelo reconhecimento facial.

Foto: SSP-AM

Os números seguem uma tendência observada ao longo dos últimos anos. Desde a implantação do Paredão, quase quatro mil veículos roubados ou furtados foram recuperados pelas forças de segurança com apoio da ferramenta.

A eficiência do monitoramento inteligente também aparece em ações de rotina. Apenas no mês de março deste ano, o sistema contribuiu para a recuperação de 76 veículos e para a captura de 59 pessoas com mandados de prisão em aberto. Entre os presos estavam investigados por roubo, tráfico de drogas e homicídio.

Prisão de assaltantes após análise de imagens

A estudante universitária Sabrina Ribeiro vivenciou na prática a importância das câmeras de segurança para a elucidação de crimes.

Ela seguia para a universidade quando foi abordada por dois homens em um carro no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Um dos suspeitos desceu do veículo armado com uma faca e exigiu a entrega da mochila, que continha celular, documentos e outros pertences.

Após o assalto, Sabrina conseguiu ajuda de um policial que morava próximo ao local e foi informada sobre a existência de câmeras instaladas na região. As imagens permitiram que a polícia identificasse características do veículo utilizado pelos criminosos.

“A polícia conseguiu identificar o carro e, ainda na mesma manhã, localizar e prender os dois suspeitos”, relatou a estudante.

Embora parte dos objetos roubados não tenha sido recuperada, ela destaca que o uso das imagens foi decisivo para a responsabilização dos autores.

“Graças às câmeras de segurança instaladas na avenida, foi possível identificar os suspeitos e garantir que eles fossem presos”, completou.

Foto: SSP-AM

Tecnologia além do combate ao crime

Além da segurança pública, especialistas apontam que sistemas de videomonitoramento inteligente podem contribuir para enfrentar um dos principais desafios urbanos de Manaus: a mobilidade.

Segundo o especialista em trânsito e mobilidade urbana Manoel Paiva, as câmeras podem auxiliar no acompanhamento dos principais corredores viários da cidade, permitindo respostas mais rápidas a acidentes e ocorrências que provocam congestionamentos.

“O monitoramento virtual ajuda na resolução de socorro aos sinistros de trânsito que obstruem vias, provocando longos e irritantes engarrafamentos e na mitigação da nossa saturada capacidade de suportar tantos veículos do transporte individual de passageiros e de cargas”, explicou.

O especialista defende uma integração maior entre os sistemas de monitoramento da segurança pública e os centros de controle de trânsito do município para ampliar a eficiência das ações.

Paiva alerta que a capital enfrenta um cenário preocupante relacionado aos acidentes com motocicletas. Dados citados por ele apontam que mais da metade das mortes no trânsito registradas no Amazonas envolve motociclistas. Somente entre janeiro e 10 de junho deste ano, mais de 15 mil vítimas de acidentes de trânsito foram atendidas pela rede pública de saúde em Manaus.

Para ele, o uso da tecnologia pode contribuir para o planejamento de políticas públicas mais eficazes, mas não substitui investimentos estruturais em mobilidade urbana, fiscalização e segurança viária.

Integração e expansão

O Sistema Paredão também está em processo de ampliação, além dos equipamentos públicos, a SSP-AM tem firmado parcerias para integrar câmeras privadas de empresas, condomínios e estabelecimentos comerciais à rede estadual de monitoramento.

A iniciativa busca aumentar a cobertura em áreas estratégicas da cidade e ampliar a capacidade de resposta das forças policiais.

As imagens captadas são acompanhadas por equipes do Centro Integrado de Análise de Imagens de Segurança Pública (CIAISP) e compartilhadas com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), permitindo o acionamento imediato de viaturas quando uma ocorrência é identificada.

Foto: SSP-AM

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