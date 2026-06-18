Centro

Evento reúne artistas locais e nacional neste domingo no Centro de Manaus e celebra 10 anos de história e resistência do samba na cidade

A tradição do samba em Manaus ganha mais um capítulo especial neste domingo. A Roda de Samba da Timboca recebe o músico Herlon do Banjo, diretamente do Rio de Janeiro, em uma edição que celebra a força da cultura popular e da música brasileira.

Reconhecido como um dos encontros mais tradicionais do gênero na capital amazonense, o evento reúne públicos de diferentes gerações. Além disso, reforça a convivência e a valorização do samba na cidade.

Samba, encontros e cultura popular

Com 10 anos de história, a Roda de Samba da Timboca se consolidou como um dos principais espaços dedicados ao samba em Manaus. Ao longo desse período, o evento cresceu, ganhou novos públicos e manteve sua essência cultural.

Nesta edição, a programação também conta com a RDS da Timboca e o cantor James Rios. Além disso, o público terá participações especiais de Rogerinho da Bahia e Vanessa Auzier.

Nos intervalos, o DJ Louis Santos assume a pista e mantém o ritmo da festa.

História de resistência cultural

A Roda de Samba da Timboca nasceu de forma simples no bairro de Aparecida. Inicialmente, o encontro acontecia em um terreno da família de Ricardo Mattos, em um beco na Rua Alexandre Amorim.

Para chegar ao local, o público descia um longo escadão. Ainda assim, o espaço se tornou ponto de encontro de músicos, compositores e apaixonados pelo samba.

Durante quase dois anos, o local recebeu rodas de samba aos domingos. Dessa forma, criou-se uma forte memória afetiva entre os frequentadores.

Com o tempo, o evento cresceu, mudou de endereço e ampliou seu público. No entanto, manteve a essência que o transformou em referência do samba amazonense.

Intercâmbio entre artistas locais e nacionais

A edição deste domingo reforça o intercâmbio entre artistas locais e nacionais. Assim, o evento fortalece a cena do samba em Manaus e amplia o diálogo entre diferentes estilos e trajetórias musicais.

Além disso, a presença de Herlon do Banjo destaca a conexão entre o samba carioca e a produção cultural amazonense.

Serviço

Evento: Roda de Samba da Timboca com Herlon do Banjo

Data: Domingo

Horário: Das 17h à 1h

Local: Rua Joaquim Sarmento, 377 – Centro, Manaus (próximo à Rua José Clemente)

Atração nacional: Herlon do Banjo (Rio de Janeiro)

Atrações locais:

RDS da Timboca

James Rios

Participações especiais:

Rogerinho da Bahia

Vanessa Auzier

DJ: Louis Santos

Ingressos:

Entrada gratuita até 18h

R$ 15 após 18h

Nova entrada gratuita a partir das 23h

Happy hour: até 19h

Celebração do samba em Manaus

A Roda de Samba da Timboca segue como um dos principais espaços de valorização do samba em Manaus. Assim, a edição deste domingo reforça sua trajetória de resistência cultural e celebração da música brasileira.

Leia mais: