Festival de Parintins 2026

Garantido revela projeto de arena e aposta no “Portal do Encantamento” rumo ao bicampeonato

O Boi Garantido apresentou, na quarta-feira (24), o projeto de arena que defenderá no 59º Festival de Parintins. Durante uma coletiva no Mercado Municipal Lindolfo Monteverde, na tradicional Baixa da Xanda, o bumbá vermelho e branco revelou oficialmente o espetáculo “Parintins: Portal do Encantamento”. A proposta conduzirá as três noites de apresentações no Bumbódromo.

O evento reuniu jornalistas, dirigentes e torcedores. Além disso, a diretoria apresentou os conceitos artísticos, as narrativas e os elementos que estarão no centro da disputa pelo título.

Projeto reúne diferentes segmentos artísticos

A equipe do Garantido desenvolveu o espetáculo ao longo de meses de planejamento. Para isso, mobilizou integrantes da comissão de arte, compositores, músicos, artistas plásticos, coreógrafos e equipes de produção.

O presidente do Garantido, Fred Góes, destacou que o projeto nasceu de um esforço coletivo. Além disso, ele ressaltou que a proposta reflete discussões construídas ao longo dos últimos anos dentro da associação.

“Esse espetáculo é resultado de um trabalho desenvolvido com todos os nossos parceiros e com a comissão de arte. É uma reflexão profunda sobre tudo aquilo que construímos ao longo da nossa trajetória, valorizando sentimentos de humanidade e a força cultural que existe na nossa comunidade”, afirmou.

Três portais conduzem a narrativa do espetáculo

Segundo o coordenador da Comissão de Arte do Garantido, Telo Pinto, o tema se desenvolverá por meio de três grandes eixos narrativos: “Parintins: Portal do Encantamento”, “Parintins: Portal da Diversidade” e “Parintins: Terra Encantada”.

Primeiramente, o boi abordará a ancestralidade e os seres encantados presentes no imaginário amazônico. Em seguida, destacará a diversidade cultural e étnica que compõe a identidade de Parintins. Por fim, celebrará a ilha como um território reconhecido por sua riqueza cultural e por sua capacidade de encantar visitantes de diferentes partes do mundo.

“Vamos falar da ancestralidade, dos seres encantados que habitam nossa memória cultural. Também vamos destacar a diversidade dos povos que construíram Parintins e, por fim, apresentar a ilha encantada que recebe milhares de visitantes todos os anos e projeta a cultura amazônica para o mundo”, ressaltou.

Espetáculo promete inovação e emoção

O apresentador do Garantido, Edmundo Oran, destacou que a equipe desenvolveu a proposta artística durante mais de oito meses de trabalho. Segundo ele, o público verá momentos marcantes ao longo das três noites do festival.

“É um espetáculo construído com muita dedicação, entrega e amor. Passaremos pelas três noites com os conceitos do Portal do Encantamento, Portal da Diversidade e Terra Encantada. Trouxemos uma nova formatação para o espetáculo de arena e momentos que certamente marcarão o festival”, destacou.

Festival fortalece a cultura amazônica

O projeto integra a preparação do Garantido para o 59º Festival de Parintins, um dos maiores espetáculos culturais do Brasil. Além de valorizar as tradições amazônicas, o evento movimenta a economia criativa. Da mesma forma, fortalece a projeção cultural da região.

Nesse cenário, o Garantido aposta em uma narrativa que une ancestralidade, diversidade e encantamento. Assim, o boi busca emocionar o público e conquistar mais um título na arena do Bumbódromo.

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