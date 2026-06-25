Brahma

Ação da Brahma movimenta eventos do Caprichoso e Garantido e amplia a expectativa para o Festival de Parintins com aparições surpresa

A contagem regressiva para o Festival de Parintins ganhou um reforço especial neste mês com as aparições do Caminhão Dourado da Brahma. A ação surpresa chamou atenção do público durante eventos tradicionais que antecedem a disputa oficial na ilha.

Além disso, a iniciativa reforça o clima de celebração e rivalidade entre os bois Caprichoso e Garantido.

Ações marcam eventos tradicionais dos bois-bumbás

O Caminhão Dourado apareceu em dois momentos importantes do calendário pré-festival. No dia 20 de junho, ele participou do Boi de Rua do Caprichoso. Já no dia 24, integrou a Ladainha do Boi Garantido.

Em ambos os casos, o veículo surgiu de forma inesperada. Dessa forma, atraiu atenção dos brincantes e reforçou o ambiente festivo que toma conta de Parintins.

Símbolo da premiação do Festival de Parintins

O Caminhão Dourado da Brahma se consolidou como um dos símbolos da premiação do boi campeão do Festival de Parintins. Após o anúncio do vencedor, o veículo chega carregado de cervejas Brahma personalizadas com a identidade visual do boi vencedor.

Assim, o caminhão se transforma em parte central da comemoração do título. Além disso, fortalece a celebração junto às torcidas na ilha tupinambarana.

Boi de Rua reforça clima de disputa

No dia 20 de junho, o Boi de Rua do Caprichoso reuniu torcedores pelas ruas de Parintins. Nesse cenário, o Caminhão Dourado surgiu como surpresa e intensificou a atmosfera de preparação para o festival.

Dessa forma, a ação ampliou o engajamento da torcida azul e branca em um dos eventos mais tradicionais do calendário pré-festival.

Ladainha do Garantido também recebe ação

Quatro dias depois, em 24 de junho, o Caminhão Dourado voltou a aparecer durante a Ladainha do Boi Garantido. O cortejo tomou as ruas da cidade e reuniu brincantes em mais um momento simbólico da preparação para o festival.

Além disso, a presença surpresa da marca acompanhou o movimento e reforçou a conexão com a torcida vermelha e branca.

Brahma reforça apoio à cultura de Parintins

A iniciativa integra as ações da Brahma em apoio ao Festival de Parintins e à cultura popular amazônica. Ao levar o Caminhão Dourado para eventos que antecedem a disputa oficial, a marca amplia a expectativa em torno da premiação.

Assim, também fortalece a relação com as torcidas dos dois bois.

Além disso, a ação destaca os diferentes espaços de celebração da cultura local, que vão das ruas aos encontros da cidade, consolidando Parintins como um dos maiores espetáculos culturais do país.

Sobre a Ambev

A Ambev atua em diversos países e reúne um portfólio de bebidas que conecta consumidores e impulsiona o ecossistema de bares, restaurantes e varejo.

No Brasil, a companhia conta com mais de 24 mil colaboradores e investe em inovação, experiência do consumidor e consumo responsável. Além disso, desenvolve plataformas como BEES e Zé Delivery, que ampliam o acesso aos produtos em diferentes regiões.

A empresa também afirma compromisso com qualidade, sustentabilidade e incentivo ao consumo responsável em todas as suas operações.

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