Parintins 2026

Senador participa do Festival Folclórico e realiza entregas e visitas a obras em parceria com governo federal e Prefeitura de Parintins

O senador Eduardo Braga chegou nesta sexta-feira a Parintins para participar do 59º Festival Folclórico e cumprir uma agenda de entregas de obras, anúncios de investimentos e visitas a projetos em andamento no município.

A recepção ocorreu com o prefeito Mateus Assayag, a vice-prefeita Vanessa Gonçalves e os presidentes dos bois Caprichoso, Rossy Amoedo, e Garantido, Fred Góes. Além disso, o senador também participou da recepção ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que esteve na ilha durante a programação.

Articulação de recursos para o Festival de Parintins

Durante a chegada ao município, Eduardo Braga destacou a articulação feita junto ao senador Omar Aziz e ao deputado federal Saullo Vianna para garantir os recursos do Festival de Parintins deste ano.

Segundo ele, a mudança na forma de financiamento foi necessária após o fim da fonte de recursos utilizada em edições anteriores.

“Falar, até papagaio fala. Agora, ajudar de verdade, na hora em que as pessoas mais precisam, são poucos.”

O senador também comentou sua relação com o Festival de Parintins, que acompanha há décadas.

“Eu gosto de brincar de boi. Venho com a minha família porque somos apaixonados por essa festa e pelo povo de Parintins.”

Entregas incluem hospital e investimentos na saúde

Um dos principais compromissos da agenda foi a entrega da revitalização do Hospital Jofre Cohen. O senador lembrou que participou da implantação da unidade e destacou a modernização da estrutura.

Além disso, Braga afirmou que os investimentos na saúde de Parintins seguem em expansão. Segundo ele, foram destinados R$ 25 milhões em 2026 para reforçar a Atenção Primária à Saúde (PAP) e os serviços de Média e Alta Complexidade (MAC).

Obras e infraestrutura no município

A agenda também incluiu visitas a obras em diferentes pontos de Parintins, como:

Vila Amazônia

Estrada entre Caburi e Monte Sinai

Porto do Mocambo

Porto de Parintins

Aeroporto Júlio Belém

As intervenções incluem melhorias em mobilidade, infraestrutura portuária e ampliação de serviços logísticos no município.

Festival e legado de investimentos em Parintins

Durante a programação no Hospital Jofre Cohen, Eduardo Braga afirmou que o Festival de Parintins tem relevância cultural, mas que os investimentos estruturais têm impacto permanente na cidade.

“O Festival passa, mas o povo de Parintins fica. O Hospital Jofre Cohen continua aqui, os equipamentos ficam, os profissionais ficam e a saúde melhora para quem vive em Parintins.”

Ao final da agenda, o senador destacou que as obras representam o principal resultado das ações realizadas no município.