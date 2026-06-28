Copa do Mundo

Bellingham marca, dá assistência para Kane e garante vitória inglesa por 2 a 0 na Copa do Mundo de 2026

A Inglaterra confirmou o favoritismo e venceu o Panamá por 2 a 0 neste sábado (27), pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Com gols de Jude Bellingham e Harry Kane, a seleção inglesa terminou a fase de grupos na liderança isolada da chave e avançou às oitavas de final.

Agora, os ingleses enfrentarão a RD Congo no mata-mata. Além da classificação, Harry Kane entrou para a história ao se tornar o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo, com 11 gols.

Inglaterra domina, mas encontra resistência no primeiro tempo

Desde os primeiros minutos, a Inglaterra assumiu o controle da partida e buscou o ataque com Marcus Rashford e Bukayo Saka. No entanto, o Panamá apostou em uma linha defensiva com cinco jogadores e conseguiu dificultar as investidas inglesas.

Apesar da pressão, os panamenhos também assustaram em contra-ataques. José Luis Rodríguez finalizou com perigo, mas Jordan Pickford fez a defesa.

Antes do intervalo, os ingleses voltaram a pressionar. Mesmo assim, a defesa do Panamá segurou o empate sem gols.

Bellingham decide e Kane amplia vantagem

Na volta para o segundo tempo, a Inglaterra manteve o ritmo ofensivo. Rashford quase abriu o placar logo nos primeiros minutos, enquanto o Panamá respondeu em chute de longa distância de José Luis Rodríguez.

Entretanto, aos 17 minutos, Jude Bellingham aproveitou um bate-rebate dentro da área para marcar o primeiro gol da partida.

Pouco depois, o meia voltou a ser decisivo. Ele avançou pela esquerda e cruzou na medida para Harry Kane, que cabeceou para o fundo das redes e fez o segundo da Inglaterra.

Com o gol, Kane alcançou a marca de 11 gols em Copas do Mundo e tornou-se o maior artilheiro da história da seleção inglesa na competição.

Depois da vantagem construída, a equipe comandada por Thomas Tuchel administrou o resultado e confirmou a vitória sem grandes dificuldades.

Bellingham foi o destaque da partida

Além do gol, Jude Bellingham distribuiu uma assistência e comandou o meio-campo inglês durante toda a partida. O desempenho do camisa 10 foi decisivo para destravar a defesa panamenha e garantir a liderança do Grupo L.

Por outro lado, o Panamá mostrou organização defensiva durante boa parte do confronto, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras e não conseguiu evitar a eliminação.

Inglaterra encara a RD Congo nas oitavas

Com a vitória, a Inglaterra encerrou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo L e chega embalada para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto isso, o Panamá se despede da competição após não conseguir pontuar o suficiente para avançar ao mata-mata.

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